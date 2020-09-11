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Eğitim

EBA'da 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 11.09.2020
EBA'da 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı sınıflarına ilişkin paylaşımda bulunan Selçuk, "Sürece uyum sağlayan çoçuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" mesajı verdi.

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