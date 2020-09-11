EBA'da 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı sınıflarına ilişkin paylaşımda bulunan Selçuk, "Sürece uyum sağlayan çoçuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" mesajı verdi.
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EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor. Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 11, 2020