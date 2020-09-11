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Eğitim

Okul öncesi ve 1. sınıflarda 'yüz yüze eğitim' uygulamasına ilişkin detaylar belirlendi

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

Yıldız Aktaş   | 11.09.2020
Okul öncesi ve 1. sınıflarda 'yüz yüze eğitim' uygulamasına ilişkin detaylar belirlendi

Ankara

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. 

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. 

İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak. 

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak

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