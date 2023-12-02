e-YDS sonuçları açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/12) sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.