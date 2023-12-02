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Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/12) sonuçları açıklandı.

İsa Toprak  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
e-YDS sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

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