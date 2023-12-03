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Eğitim, Kültür

"Buğday Tanesi" filmi, öğrenci, öğretmen ve velilerle EBA'da buluşuyor

Senaryosu, bebekken çıkan yangında ellerini kaybeden Avukat Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatından esinlenilerek yazılan "Buğday Tanesi", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendi.

Selma Kasap  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
"Buğday Tanesi" filmi, öğrenci, öğretmen ve velilerle EBA'da buluşuyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, senaryo danışmanlığını Serkan Bayram'ın yaptığı, Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan 2022 yapımı film, Doğan Ümit Karaca yönetmenliğinde çekildi.

Buğday Tanesi, engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Vizyona girdiği günden bu yana pek çok engelli bireye umut olan, izleyicinin engellerle ilgili farkındalığını artıran film, sinema salonlarının ardından farklı illerde gezici tırlarda da gösterildi.

"Buğday Tanesi", 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle öğretmen, öğrenci ve velilerin izlemesi için EBA'ya yüklendi.

Film, "eba.gov.tr" adresindeki "kütüphane" alanında, "özel eğitim" sekmesinin altında "işaret dili" bölümünden izlenebiliyor.

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