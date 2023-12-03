"Buğday Tanesi" filmi, öğrenci, öğretmen ve velilerle EBA'da buluşuyor
Senaryosu, bebekken çıkan yangında ellerini kaybeden Avukat Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatından esinlenilerek yazılan "Buğday Tanesi", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, senaryo danışmanlığını Serkan Bayram'ın yaptığı, Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan 2022 yapımı film, Doğan Ümit Karaca yönetmenliğinde çekildi.
- TBMM'de engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi gösterildi
- Engelli milletvekili Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi TBMM'de izleyiciyle buluştu
- 'Buğday Tanesi' engellilere rol model olacak
Buğday Tanesi, engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Vizyona girdiği günden bu yana pek çok engelli bireye umut olan, izleyicinin engellerle ilgili farkındalığını artıran film, sinema salonlarının ardından farklı illerde gezici tırlarda da gösterildi.
"Buğday Tanesi", 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle öğretmen, öğrenci ve velilerin izlemesi için EBA'ya yüklendi.
Film, "eba.gov.tr" adresindeki "kütüphane" alanında, "özel eğitim" sekmesinin altında "işaret dili" bölümünden izlenebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.