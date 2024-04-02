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Eğitim

e-YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 27 Nisan'da yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/4 İngilizce) başvuruları başladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
e-YDS başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2024/4 İngilizce, 27 Nisan'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 18 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

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