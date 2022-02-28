Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-23 Şubat arasında tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.