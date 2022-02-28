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Eğitim

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Mehmet Tosun   | 28.02.2022
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-23 Şubat arasında tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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