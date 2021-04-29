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Eğitim

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Sefa Şahin   | 29.04.2021
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-15 Nisan 2021'de tercihleri alınan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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