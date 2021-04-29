Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9-15 Nisan 2021'de tercihleri alınan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.