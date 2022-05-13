Dolar
15.47
Euro
16.03
Altın
1,804.62
ETH/USDT
2,091.30
BTC/USDT
30,491.00
BIST 100
2,408.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
logo
Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları başladı.

Harun Kutbe   | 13.05.2022
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı