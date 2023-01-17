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Eğitim

2023-TR-YÖS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

Utku Şimşek   | 17.01.2023
2023-TR-YÖS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 29 Ocak'ta uygulanacak 2023-TR-YÖS'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Duyuruda ayrıca adayların, sınava giriş belgelerinde belirtilen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağına dair bilgilendirme de yer aldı.

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