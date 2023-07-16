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Eğitim

DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Selma Kasap  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

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