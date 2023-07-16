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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Özel Fener Rum okullarını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Selma Kasap  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Özel Fener Rum okullarını ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fener Rum azınlık okullarını ziyaretinde çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, daha sonra yetkililerden okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, tarihi okulun bakımı ve restorasyonu olmak üzere okulun ihtiyaç duyduğu konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Okulun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli desteği sağlayacaklarını ifade eden Bakan Tekin, sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin, "Bugün güne, Türk-İslam devlet geleneğinin temel direği, bir arada ve barış içinde yaşamanın en müşahhas örneklerinden olan ve İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra 1454 yılında kurulan Fener-Rum Ortaokul ve Lisesi ziyareti ile başladık." değerlendirmesini yaptı.

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