Dolar
26.96
Euro
28.74
Altın
1,915.27
ETH/USDT
1,632.30
BTC/USDT
26,540.00
BIST 100
8,118.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı.

Yusuf Soykan Bal  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Özhaseki: TOKİ'den iş yeri ve konut alanlar peşin ödemede yüzde 25 indirimden yararlanacak
AFAD Başkanı Memiş: Libya'ya iki askeri gemiyle 550 personel ve yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi gönderildi
UMKE, sel felaketinden etkilenen Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor

Benzer haberler

Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de

Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı

Diyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti

Diyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti
Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulacak

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulacak
5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet