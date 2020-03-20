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Eğitim, Koronavirüs

Bursluluk ve öğretmen adaylık kaldırma sınavları ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Yıldız Aktaş   | 20.03.2020
Bursluluk ve öğretmen adaylık kaldırma sınavları ertelendi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu. 

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

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