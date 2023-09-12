Dolar
26.90
Euro
28.85
Altın
1,921.10
ETH/USDT
1,581.10
BTC/USDT
25,848.00
BIST 100
8,126.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC’de "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" panelinde konuşuyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım programı düzenleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlıkta Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Eğitim

Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi tarafından öğrencilerin eğitimine ve araştırma projelerine katkı sağlamak amacıyla yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı gerçekleştirildi.

Saliha Nur Köksal  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıldı

Bursa

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en geniş kampüs alanlarından birine sahip olan BUÜ'de farklı meyve ve sebzelerin üretimi yapılıyor.

Şeftali üretiminin her geçen yıl kapasite artışı ile önemli bir yere sahip olmaya başladığı üniversitede, Ziraat Fakültesi bünyesinde 10 dönümlük alanda bir taraftan bilimsel projeler yürütülürken bir taraftan da öğrencilere mesleki eğitim veriliyor.

Üretiminin yapıldığı 120 şeftali çeşidiyle, öğrencilere nitelikli eğitim verilmesine katkı sağlanırken, araştırma projeleri konusundaki deneyimlerini de geliştiriyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk, 2015 yılında 10 dönümlük alanda kurulan bahçede şeftali, nektarin, basık şeftali ve sanayiye yönelik 120 şeftali çeşidi yetiştirildiğini ifade etti.

Şeftali çeşitlerinin çoğunlukla İspanya'dan getirildiğini kaydeden Ertürk, "Ürünler arasında bulunan basık ve sanayi tipi şeftali, ülkemizde yeni yeni yetiştirilmeye başlandı. Buradaki temel amaç; farklı şeftali çeşitlerinin üreticilere tanıtılmasını sağlamak ve yeni bahçelerin bu çeşitler ile kurulmasına yardımcı olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı arazide bulunan TÜBİTAK 1001 destekli "Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Şartlarında Uygulanabilirliği" konulu doktora projesinin de tamamlandığını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında üç farklı şeftali çeşidinde, sekiz farklı terbiye sisteminin Bursa koşullarında uygulanabilirliğini araştırdık. Terbiye sistemlerinin vejetatif gelişim, verim, meyve kalite parametreleri ve üretim maliyetleri üzerine etkilerini araştırdık. Çalışma sonunda elde edilen verilere göre terbiye sistemlerinin ağaçların vejetatif gelişim, verim, meyve kalitesi ve işçilik üzerine etkilerinin farklı olduğunu gördük. Bu sistemlerden bazılarının erken ve yüksek verim ile düşük işçilik maliyetleri, yönetim kolaylığı ve nispeten mekanizasyona uygunluğu bakımından klasik sistem olan vazo sistemine üstünlük gösterdiğini belirledik."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise Ziraat Fakültesinin Türkiye genelinde önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Yürütülen çalışmaların, "araştırma üniversitesi" vasfına değer kattığını vurgulayan Yılmaz, "Bu katkıların artması ve proje sayısının yükseltilmesi için ciddi bir destek veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Dekanlığımızı ve proje üreterek bizlere katkı sağlayan tüm öğretim üyelerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca hasadı yapılan şeftalilerin döner sermaye üzerinden satışının yapıldığı ve elde edilen tonlarca ürünün kampüs içerisindeki mağazalarda tüketicinin beğenisine sunulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayamama Deresi'ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor
Bir televizyon programında ortaya atılan devlet korumasındaki çocuklara ilişkin iddialar yalanlandı
İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesinin görüntülerini paylaştı
Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesinde yetiştirilen 120 çeşit şeftalinin hasadı yapıldı

Şırnaklı 106 genç belediyeye ait merkez sayesinde üniversiteye yerleşti

Bursa Uludağ Üniversitesinde 71 binden fazla öğrenci ders başı yapacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet