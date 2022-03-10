Dolar
14.83
Euro
16.39
Altın
1,995.48
ETH/USDT
2,590.00
BTC/USDT
39,094.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" devam ediyor Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında, Paris’te gayri resmi AB Liderler Zirvesi başlıyor
logo
Eğitim

Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

10.03.2022
Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Erzurum'un 3 ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde kamu ve özel okulların tamamında cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Isparta

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın da süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz

Bakan Karaismailoğlu: Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz

Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Yerlikaya: İdari izinler 11 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı

BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı

BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı
Türkiye'nin uzay sektöründeki yatırımları savunma sanayisine de ivme katacak

Türkiye'nin uzay sektöründeki yatırımları savunma sanayisine de ivme katacak
Sivas'ta adını Yıldız Dağı'ndan alan gölet beyaza büründü

Sivas'ta adını Yıldız Dağı'ndan alan gölet beyaza büründü