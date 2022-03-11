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Eğitim

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükte

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Orhan Onur Gemici   | 11.03.2022
Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükte

Ankara

Kanuna göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu üniversite bünyesinde sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulu bulunacak.


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