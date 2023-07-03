Dolar
25.95
Euro
28.33
Altın
1,926.32
ETH/USDT
1,967.90
BTC/USDT
31,072.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Eğitim

Batman ve Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Batman ve Siirt'te başladı.

Ahmet Işık, Fecri Barlık  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Batman ve Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı Fotoğraf: Fecri Barlık - AA

Batman/Siirt

Batman'da düzenlenen kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek.

İl Müftüsü Nihat Kök, AA muhabirine, kentte düzenlenen kurslarda binlerce çocuğa eğitim vereceklerini söyledi.

"Batman Müftülüğü olarak 900 civarında cami ve 150 Kur'an kursunda merkez ve ilçelerimiz de dahil olmak üzere 1230 personelimizle çocuklarımıza eğitim vermeye hazırız." diyen Kök, öğrencileri kurslara beklediklerini ifade etti.

Kök, geçen yıl yaz kentte yaz Kur'an kurslarında öğrenci sayısının 24 bine ulaştığını dile getirerek, bu yıl hedeflerinin 30 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu kaydetti.

Siirt

Siirt'te bu yaz "Çocuklar koşun haydi şimdi yaz Kur'an kursu vakti" temasıyla 642 cami ve 151 Kur'an kursu olmak üzere 793 merkezde eğitim verilecek.

Kayıt için başvurular 10 Temmuz'a kadar sürecek. Yaz Kur'an kursu 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

Halid Bin Velid Camisi imamı Musa Doğrusever, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekledikleri kursların açılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dini eğitimin yanı sıra kurs süresince çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler de gerçekleştireceklerini aktaran Doğrusever, çocuk ve gençleri kurslara davet etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti
Aladağlar'da tırmanış sırasında ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Benzer haberler

Batman ve Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı

Batman ve Siirt'te yaz Kur'an kursları başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet