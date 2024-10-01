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Eğitim

Bartın ve Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

Bartın ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Selim Bostancı, Gökhan Yılmaz  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Bartın ve Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 2 Ekim Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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