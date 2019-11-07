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Eğitim

Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" olayla ilgili, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir." dedi.

Burcu Çalık   | 07.11.2019
Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin otizmli öğrencileri yuhaladığı" iddialarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez.

Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta, engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı..."


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