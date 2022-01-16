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Eğitim

Bakan Özer'den tüm öğretmenlere başarı belgesi

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm öğretmenler ve idari personele, okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettiklerini bildirdi.

Selma Kasap   | 16.01.2022
Bakan Özer'den tüm öğretmenlere başarı belgesi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir buçuk yıllık uzaktan eğitimden sonra tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime geçebilmek için kararlı adımlar ve kurallara titizlikle riayetin gerektiğine işaret etti.

Bakan Özer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz öğrencilerini; öğrencilerimiz okullarını ve arkadaşlarını özlediler. Büyük bir kavuşma gerçekleşti. Geliştirdiğimiz sistem ile süreci tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz oldu. Maskelerle ders anlattılar. Ayrıca öğretmenlerimizin aşılanma oranları, ülkemizdeki ortalama oranların çok üzerinde seyrettiği gibi Kıta Avrupası'ndaki çoğu ülke öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da üzerine çıktı. Bu süreçte öğretmenlerimiz, okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandılar. Ayrıca idari personelimiz de sürece çok önemli katkıda bulundu. Hep birlikte topluma salgın ortamında en güvenli ortamın okullar olduğunu, okulların en son kapanacak yerler olduğunu göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz ve idari personelimize okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettik. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

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