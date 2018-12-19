Anaokulu eğitiminde 'yaz tatili' formülü

Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklara 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında, okulların atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi verilecek.

ANKARA - Selma Kasap

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin okul başarısının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığına işaret etti.

Özellikle gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitimin bir değil birkaç yıl şeklinde planlandığını aktaran Denemeç, Türkiye'de ilkokullarda okullaşma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş çocuklarda okullaşma oranının ise yüzde 58 dolayında olduğunu dile getiren Denemeç, "Hedefimiz, iki-üç yıl içerisinde anaokulu eğitimini yüzde 100 oranına çıkarmak. " dedi.

Anaokulu eğitimine erişim konusunda Bakanlığın kapasiteyi artırma planlamalarına ilişkin bilgi veren Denemeç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için bina ve öğretmen imkanına kavuşmak en az iki-üç yıl alacak. 'Peki bu sürede ne yapabiliriz' konusunu ele aldık. Okullar tatil olduğunda bina ve öğretmen imkanımız olacağından anaokuluna erişim için yeni bir planlama yaptık. Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz. "

Denemeç, proje ile yaz tatilinde okullardaki bazı sınıfların anasınıfı eğitimine uygun hale getirileceğini bildirdi.

Proje ilk olarak 26 ilde uygulanacak

"Yaz tatilinde anaokulu eğitimi"ni temel alan projelerinin Türkiye'de misafir edilen yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacağına işaret eden Denemeç, "Özellikle Suriyeli çocuklarımız, Türkçeyi küçük yaşlarda öğrendiklerinde arkadaş edinme sorununu da aşmış oluyorlar. Bu durum, toplumla entegrasyondaki problemleri çözüyor ve aynı zamanda çocukların okul başarılarına pozitif etki yapıyor." diye konuştu.

Projenin finansmanının AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında destekleneceğini bildiren Denemeç, şunları söyledi:

"Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz. Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz. Eğitimleri, mümkün olduğu kadar anaokulu öğretmenlerimiz verecek."

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, projenin detaylarının 2-3 ay içerisinde netleşeceğini ve kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.