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Eğitim

AYT sözel alanda Türkiye 40'ıncısının hedefi ilahiyat okumak

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda Türkiye 40'ıncısı olan Müşerref Tuba Akıncı, hedefinin ilahiyat alanında eğitim almak olduğunu söyledi.

Serhat Çetinkaya  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
AYT sözel alanda Türkiye 40'ıncısının hedefi ilahiyat okumak Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Akıncı, bu yıl girdiği AYT'de sözel bölümünde Türkiye 40'ıncısı olarak dereceye girmeyi başardı.

Akıncı, AA muhabirine, sınava hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Dersleri, her şeyin merkezine yerleştirmenin doğru olmadığını, hayatta hiçbir zaman sınavı "en önemli şey" olarak görmediğini vurgulayan Akıncı, önemli olanın mukaddesatı unutmadan yaşamak olduğunu kaydetti.

"Hazırlanırken aklımız Filistin'de şehit olan öğrenci kardeşlerimizdeydi"

Okuldaki öğretmenlerinin çok planlı ve programlı yönlendirmeleriyle, destekleme ve yetiştirme kurs ekibinin de katkılarıyla iyi bir hazırlık süreci geçirdiği belirten Akıncı, şunları ifade etti:

"Onların nasihatlerine ve tavsiyelerine uyarak güzel bir çalışma programı oluşturdum ama tam manasıyla derslere odaklanamadık. Filistin'de bir sürü öğrenci kardeşimiz şehit olurken, orada Kudüs davasını yüklenirken, bizim aklımız da oradaydı. Eylemlere, yürüyüşlere katıldık. Bunun vicdani ağırlığını kaldırmak çok zordu. Onun için derslere odaklanma konusunda sıkıntılar yaşadım."

Yüz ile 200 arasında bir derece beklemesine rağmen 40'ıncı olmasının sürpriz olduğunu dile getiren Akıncı, "Üniversitedeki ilk hedefim Allah'ın bize çizdiği sınırlara riayet ederek güzel bir ilim tahsil edebilmek ve ahlaklı bir şekilde mezun olabilmek. Üniversite tercihi olarak ilahiyat düşünüyorum. Okulum bittikten sonra da yerinde kalan, pasif bir insan olmak istemiyorum. İnsanlara, Ümmet-i Muhammed'e, Kudüs davamıza faydam olsun istiyorum. Hedefim akademisyen olmak." diye konuştu.

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