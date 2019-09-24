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Eğitim

Ankara Üniversitesinin Çocuk Bilim Şenliği'ne 8 bin çocuk katıldı

Üniversitenin Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünce düzenlenen şenlikte, çocukların erken yaşta bilimle tanışabilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aybüke İnal   | 24.09.2019
Ankara Üniversitesinin Çocuk Bilim Şenliği'ne 8 bin çocuk katıldı

Ankara

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünce düzenlenen "11. Çocuk Bilim Şenliği"nde yaklaşık 8 bin çocuk, bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Çocukların erken yaşta bilimle tanışabilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen şenlik, üniversitenin Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda yapıldı.

"Ankara Üniversitesinde Bilim Yolculuğu" temasıyla hayata geçirilen programda, "Eczacılık Deneyleri", "Diş Sağlığı", Gökbilim ve Astronomi", "Çocuk Hakları" ve "Matematik Oyunu" başlıklı çeşitli faaliyetler düzenlendi, stantlarda akademisyenler tarafından öğrencilere eğitimler verildi.

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları bilimin eğlenceli yüzüyle tanıştırma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki okullardan yaklaşık 8 bin çocuğun akademisyenlerle bir araya geldiğini belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Burada çocuklara bilimi sevdirmek, aynı zamanda onları bilim insanlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Hayatında hiç bilim insanı görmeyen çocuklarımız var. Bilim insanı dediğimiz zaman hayallerinde sakallı, gözlüklü, kel kişiler canlanıyor. Biz de bugün burada bilim insanlarının da normal, sıradan kişiler olduğunu ve onlarla vakit geçirmenin çok eğlenceli olduğunu çocuklara göstermek istedik. Çocuklar bunu yaşayarak öğreniyor."

Gürsoy, merkezlerinin sene içinde birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş ve rektör yardımcılarımız bizlere her zaman destek oluyor, topluma hizmet etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Bu etkinlik de tamamen üniversitemiz kaynaklarıyla gerçekleştirildi. Hocalarımız gönüllü olarak bu işi yürütüyor. Profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri bugün burada öğrencilerle birlikte." dedi.

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