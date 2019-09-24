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Eğitim

ALES temel soru kitapçığı yayımlandı

2019-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden soruların tamamına erişebilecek.

Yıldız Aktaş   | 24.09.2019
ALES temel soru kitapçığı yayımlandı

Ankara

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan ALES'in temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

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