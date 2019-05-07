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Eğitim

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 07.05.2019
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Mayıs'ta uygulanan 2019-ALES/1 temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

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