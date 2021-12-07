ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Kasım'da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.