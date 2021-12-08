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Eğitim

Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Selma Kasap   | 08.12.2021
Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin Türkçe programlara yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 10-16 Aralık'ta yapılacak.

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