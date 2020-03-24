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Eğitim

Akdeniz Üniversitesinde uzaktan öğretim uygulaması başladı

Akdeniz Üniversitesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim sisteminin devreye alınmasıyla yeniden başladı.

Hatice Özdemir Tosun   | 24.03.2020
Akdeniz Üniversitesinde uzaktan öğretim uygulaması başladı

Antalya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 10 yıldır sürdürülen çalışmayla altyapısı hazır olan uzaktan eğitim sistemi tüm öğrencilerin kullanımına açıldı.

Akdeniz Üniversitesinin 70 bin öğrencisinin mağduriyet yaşamasını önleyecek uygulamada, ilgili fakültelerin tüm dersleri sisteme yüklendi. Öğrenciler, tüm dersleri Öğretim Yönetim Sistemi (oys.akdeniz.edu.tr) üzerinden takip edebilecek. Sistemde öncelikle teorik dersler yer alacak.

Etkileşimli uygulamalar ile uygulama dersleri için ise Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, öğrencilere, karşılaşabileceği sorun ve soruları için üniversitenin sosyal medya hesapları, "uzaktanegitim@akdeniz.edu.tr" e-posta adresi ve "(242) 310 22 19" nolu telefondan sürekli canlı destek verilecek.

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