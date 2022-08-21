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Eğitim

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) yapıldı.

Sefa Şahin   | 21.08.2022
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ankara

Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü.

Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilecek.

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