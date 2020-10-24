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Eğitim

Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı

Anadolu Üniversitesi açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt işlemleri süresini 29 Ekim'e uzattı.

Deniz Açık   | 24.10.2020
Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt işlemleri süresini 29 Ekim'e uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 23 Ekim'e kadar uzatılan açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 29 Ekim Perşembe günü saat 23.30'da sona erecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

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