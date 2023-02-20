71 ilde öğrenciler ders başı yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.
Ankara
2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.
Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, bugün dersbaşı yaptı.
Depremzede öğrenciler nakil oldukları okullarda eğitim öğretime başladı
Edirne'de 75. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Okul Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin okullarını, öğretmenlerin de öğrencileri özlediğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Doğan, "İnşallah bu felaketler son olur ve ülkemiz böyle bir felaket yaşamaz." dedi.
Törenin ardından öğrenciler sınıflarına girdi.
Okulun 4. sınıf öğrencisi Uzay Şengül, AA muhabirine depremler nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
Televizyondan deprem haberlerini izlediğini belirten Şengül, "Oradaki arkadaşlarımıza yardım gönderdim. Onların hepsi evsiz kaldılar, Allah yardımcıları olsun. Çok üzülüyorum onlar için evleri yıkıldı, eşyaları kırıldı, onlar zor durumdalar hayatta kalmaya çalışıyorlar. İnşallah yardımlarımızın hepsi onlara dokunur ve evleri barkları olur." diye konuştu.
Bir başka 4. sınıf öğrencisi Salih Hamza Karsan da deprem bölgesine ailesiyle yardım gönderdiğini belirtti.
Bu arada Edirne ve ilçelerindeki okullarda deprem bölgesinden nakille gelen 213 öğrenci eğitim öğretime başladı.
Kırklareli
Kırklareli'ndeki okullarda da öğrenciler ders başı yaptı.
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Depremin ardından nakil işlemi yapılan 126 öğrenci kentteki okullarda eğitim öğretime başladı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı. Öğrenciler, verilen aranın ardından aileleriyle birlikte okullarına geldi.
Depremin ardından nakil işlemi yapılan 435 öğrenci kentteki okullarda eğitime başladı.
Kayseri
Kayseri'de yaklaşık 326 bin 837 öğrenci, 21 bin 900 öğretmen 1149 okulda derse başladı.
Burhan Dinçbal İlkokulu öğrencileri, tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.
Teneffüse çıkan öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak özlem giderdi.
Niğde
Niğde'de yaklaşık 70 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.
Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Velilerden Ramazan Oktar, okulların başlamasının kendileri ve çocukları için iyi olduğunu söyledi.
Orhan Turgut ise çocukların bu seneyi huzurlu şekilde geçirmesini dileyerek, "Depremden fazla etkilenmedik, binamızda da sıkıntı yok. Çocukların ruh halleri biraz bozuk ama idare edeceğiz." dedi.
Yozgat
Yozgat'ta 75 bin 893 öğrenci ara tatilin bitmesiyle eğitime başladı. Depremin ardından nakil işlemi yapılan 662 depremzede öğrenci de yeni okullarında ilk derse girdi.
Merkez Ortaokulu öğrencilerinden Elif Berra Kandemir, okullarının açılması, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Tatilde dinlendiğini biraz tekrar yapıp test çözdüğünü ifade eden Kandemir, "Deprem olduğu için çok üzüldüm. Depreme yardım ettim. Kuzenlerim deprem bölgesindeydi, onlarda buraya geldi." diye konuştu.
Velilerden Bayram Veli Kaya da "Çocuklara deprem bölgesinden gelen öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundum." ifadelerini kullandı.
Nevşehir
Nevşehir'de 60 binden fazla öğrenci yeniden dersbaşı yaptı.
19 Mayıs İlkokulu öğrencileri, erken saatlerde okula gelerek arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.
Okul bahçesindeki törenin ardından öğrenciler için ilk ders zili çaldı.
Öğrencilerden Yağmur Kunut, bir aylık tatil sürecinin ardından okuluna kavuşmaktan dolayı sevinçli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımı çok seviyorum. Tatilde onları özledim. Yeni bir eğitim dönemine başladığımız için heyecanlıyım." dedi.
Sedef Senem Terfi ise depremden dolayı ara tatilin uzadığını, eğitim-öğretimin ikinci döneminde derslerine ağırlık vererek bu süreci telafi etmek istediğini söyledi.
Terfi, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.
Sivas
Sivas'ta 117 bin öğrenci uzun bir aranın ardından dersbaşı yaptı.
İkinci yarı yılın ilk gününde okulların bulunduğu bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
Öğrenciler, okul bahçelerindeki törenlerin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.
Kırşehir
Kırşehir'de Merkez Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.
Törenin ardından sınıfları gezen okul müdürü İhsan Yavuz, ikinci yarıyılda aralarına deprem bölgesinden öğrencilerin katılacağını belirtti.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Öğrenci Yurdu'na deprem bölgesinden gelen çocuklar için ana sınıfı oluşturdu.
Kentte 44 bin 420 öğrenci dersbaşı yaptı.
Kırıkkale
Kırıkkale'de tatilin ardından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 47 bin öğrenci, arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.
Öğretmenlerinin tatilde verdiği haber yazma ödevini yapan Hasan Ali Yücel İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Çınar Yayla, ilk derslerinde Kahramanmaraş merkezli depremleri konu alan haberini arkadaşlarına okudu.
2. sınıf öğrencisi Ebrar Varol Güneş de tatilin güzel geçtiğini ve kardeşiyle oyun oynadığını belirterek, "Arkadaşlarımı çok özlemiştim ve arktık okulun açılmasını istiyordum. Heyecanlıyım." diye konuştu.
Van
Van'da 1517 okulda 307 bin 90 öğrenci ve 17 bin 896 öğretmen dersbaşı yaptı.
Edremit ilçesindeki Erdemkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende sıraya giren öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Öğrenciler uzun süre sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Hakkari
Kent genelinde 92 bin öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından okula gelmenin sevincini yaşadı.
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bayrak töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya'nın da katıldığı törende İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıflara alındı.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Gür, deprem felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, öğretmenlerin amacının şefkatli, kapsayıcı ve güven verici tutumla öğrencilere yaklaşmak olduğunu belirtti.
Öğrencilerin bu süreçte yaşadıklarını anlatmalarına, kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerine olanak sağlanması gerektiğini belirten Gür, "Çocuklar uygun olmayan deprem görüntülerine, haberlere, olumsuz söylemlere maruz kalmış olabilirler. İlk derste hemen konuları anlatmak, bilgi vermek yerine onları dinlemeye zaman ayırmak çok daha kıymetli kıymetli olacak ve iyileştirici etki yaratacaktır." dedi.
Muş
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeşilce İlkokulu'nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.
Deprem bölgesinden gelen ve kent merkezi ve ilçelerdeki okullara yerleştirilen 157 öğrenci de ders başı yaptı.
Törene katılan Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, Muş genelinde 687 okulda 114 bin 290 öğrenci ve 6 bin 819 öğretmenle ikinci döneme başladıklarını söyledi.
Afet bölgesinden gelen öğrencileri okullara yerleştirdiklerini belirten Kıvanç, "Bu öğrencilerin her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. Kırtasiye malzemesi ve kitapları dağıtılmıştır. Eğitim öğretim yılının ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün ülkemizin başı sağ olsun." dedi.
Bitlis
Bitlis 'te il genelinde 103 bin öğrenci dersbaşı yapmanın sevincini yaşadı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.
Deprem bölgelerinden Bitlis'e 400'ün üzerinde öğrenci geldiğini belirten Korkmaz, depremzedelerin yaralarının sarılması için okullarda mobil tuvalet, ekmek ve soba üreterek gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.