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Eğitim

5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Özer, 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin yeni öğrencinin eğitim almaya başladığını belirterek, "Dolayısıyla 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den yüzde 85'e çıktı." dedi.

Selma Kasap, Sefa Şahin   | 26.12.2021
5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine, eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için okul öncesi eğitimde yapılan çalışmaları anlattı.

Okullar arası başarı farkında en önemli etkenin, okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikler olduğunu belirten Özer, okul öncesi eğitime erişimde arz kapasitesi oluşturulabilmesi durumunda, bunun, öğrencilerin bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerini geliştirip eğitimin kalitesine, okullar arası başarı farkının ve ilkokulda çocukların hazır bulunuş düzeyi farklarının azaltılmasına çok önemli katkı vereceğini bildirdi.


Özer, bu çerçevede, yol haritalarını net bir şekilde tarif ettiklerinin altını çizerek, şu anda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranının 2022 sonu itibarıyla yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere, 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

"2022 gelmeden çok ciddi bir artışı sağlamış olduk"

Yol haritalarında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılmasıyla ilgili hedefleri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Özer, bu konunun 20. Milli Eğitim Şurası'nda da teferruatlı şekilde tartışıldığını belirtti.

Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, ikinci dönemin başlayacağı 7 Şubat 2022'de 5 bin yeni ana sınıfının hizmete alınacağının müjdesini verdiğine değinerek, "Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı." bilgisini verdi.

Bu yıl bitmeden 5 bin yeni ana sınıfı açarak 87 bin yeni öğrenciyi okul öncesi eğitime yerleştirmiş bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Özer, "Böylece 5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı da yüzde 85'e çıkmış bulunuyor. Aslında biz, 2022 gelmeden, gerçekten oranlarda çok ciddi bir artışı sağlamış olduk. Ben inanıyorum ki ikinci dönemin başında bu rakam çok daha yüksek bir rakama ulaşmış olacak." bilgisini verdi.

"81 ildeki tüm yöneticilerimiz sahada gerekli incelemeleri yapıyorlar"

Özer, böylece 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak 40 bin yeni ana sınıfıyla çok önemli bir aşamayı kaydetmiş olacaklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu çok kıymetli, çünkü 81 ildeki tüm il yöneticilerimiz artık 'Hangi okullarda yeni ana sınıfları açabiliriz, erişimde nasıl sıkıntılar var, nerede belli dönüşümler yapabiliriz?', bu farkındalıkla odaklanarak sahada gerekli incelemeleri yapıyorlar. Dolayısıyla yapmış olduğumuz tüm projelerin sahaya aktarılmasında tüm il ve ilçe yöneticilerimizle hareket ettiğimiz için bu en büyük kazancımız. Sahadaki tüm çalışma arkadaşlarımız, süreci, odaklanmış projeyi sahiplenerek çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde mesafe alabilme imkanına kavuştular."

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