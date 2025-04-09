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Eğitim

2025-YDUS 1. Dönem başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 25 Mayıs'ta düzenlenecek 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı.

Abdullah Özkul  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
2025-YDUS 1. Dönem başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşılan 2025-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilir.

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