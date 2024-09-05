2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor
ÖSYM, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.
Tercih işlemleri yarın saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar, yayımlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuzu tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri ve işlemlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.