Dolar
33.95
Euro
37.75
Altın
2,513.82
ETH/USDT
2,399.00
BTC/USDT
57,113.00
BIST 100
9,952.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

ÖSYM, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak.

Buğrahan Ayhan  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

Tercih işlemleri yarın saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, yayımlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuzu tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri ve işlemlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi
İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Osmaniye, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Yeşilay kumar bağımlılığıyla mücadelede bireylere ve ailelere destek oluyor

Benzer haberler

2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

KPSS ön lisans oturumu soruları ve cevapları erişime açıldı

KPSS ön lisans oturumu soruları ve cevapları erişime açıldı
KPSS ön lisans oturumu tamamlandı

KPSS ön lisans oturumu tamamlandı
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak

KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet