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Eğitim

2024-YDUS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 15 Aralık'ta düzenlenecek 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı.

Buğrahan Ayhan  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
2024-YDUS başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav başvurularını 4 Kasım'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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