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Eğitim

2024-DGS ek tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Buğrahan Ayhan  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
2024-DGS ek tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 31 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.

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