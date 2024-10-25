2024-DGS ek tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2024-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 31 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.