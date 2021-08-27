2021-DGS tercih işlemleri başladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını ve 7 Eylül'e kadar yapılabileceğini bildirdi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.