Dolar
8.39
Euro
9.86
Altın
1,797.03
ETH/USDT
3,112.50
BTC/USDT
47,280.00
BIST 100
1,450.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Eğitim

2021-DGS tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını ve 7 Eylül'e kadar yapılabileceğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 27.08.2021
2021-DGS tercih işlemleri başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
Sağlık Bakanı Koca, öğretmenlerin yüzde 84'ünün ilk doz aşısını olduğunu açıkladı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 255 bini aştı
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye çıktı
Avustralya’da, Pfizer/BioNTech aşısı 12 yaş ve üzeri herkese vurulacak

Benzer haberler

2021-DGS tercih işlemleri başladı

2021-DGS tercih işlemleri başladı

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

YÖK'ten DGS kapsamında 'şartlı kayıt' imkanı

YDS için başvurular başladı

YDS için başvurular başladı

2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı