2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Ekim'de uygulanacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.
Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri belirtildi.
Duyuruda, 3 Ekim'de uygulanacak 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavları için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.