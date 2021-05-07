2020-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2020- Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde tercihleri alınan 2020-YDUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kimlik ve şifre bilgileriyle erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.