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Eğitim

2020-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2020- Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

İsmet Karakaş   | 07.05.2021
2020-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde tercihleri alınan 2020-YDUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kimlik ve şifre bilgileriyle erişebilecek.

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