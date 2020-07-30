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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüsü yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.07.2020
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'dan yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in gözetiminde gerçekleştirildi.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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