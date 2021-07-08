Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,372.98
Altın
1,799.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Barty'nin rakibi Pliskova oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Çek Karolina Pliskova, finale yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 08.07.2021
Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Barty'nin rakibi Pliskova oldu

İstanbul

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında, 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Pliskova karşı karşıya geldi.

Wimbledon'da ilk kez yarı final oynayan iki tenisçinin mücadelesinde rakibini 5-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden 29 yaşındaki Pliskova, final biletini aldı.

Çek tenisçi, 10 Temmuz Cumartesi günü oynanacak finalde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak.

Barty, kariyerinde ilk grand slam finaline 2019 Fransa Açık'ta çıkmış ve Çek Marketa Vondrousova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Pliskova ise 2016 ABD Açık'ta final oynamış ancak Alman Angelique Kerber'e 2-1 mağlup olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 842 bin 570 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Yerli aşı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor

Benzer haberler

Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Barty'nin rakibi Pliskova oldu

Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Barty'nin rakibi Pliskova oldu

Wimbledon'ın kadınlardaki ilk finalisti Barty

Wimbledon'da son yarı final bileti Berrettini'nin

Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti
Djokovic ve Shapovalov Wimbledon'da yarı finale çıktı

Djokovic ve Shapovalov Wimbledon'da yarı finale çıktı
Wimbledon'da tek kadınlarda son yarı final bileti Barty'nin

Wimbledon'da tek kadınlarda son yarı final bileti Barty'nin