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Wimbledon'da son yarı final bileti Berrettini'nin

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale çıkan son isim, İtalyan Matteo Berrettini oldu.

Yunus Kaymaz   | 07.07.2021
Wimbledon'da son yarı final bileti Berrettini'nin

İstanbul

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın son çeyrek final maçında, 7 numaralı seribaşı Berrettini ile 16 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşılaştı.

Rakibini 6-3, 5-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden İtalyan sporcu, 2019 ABD Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam yarı finaline yükseldi.

25 yaşındaki Berrettini, yarı finalde 14 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ile eşleşti.

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