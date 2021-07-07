Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yeni sezonda Berlin'de gerçekleştirilecek

İstanbul
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, ligde normal sezon ve play-off'un ardından son 4'e kalacak takımların mücadele edeceği Dörtlü Final müsabakalarının, 27-29 Mayıs 2022'de Mercedes-Benz Arena'da oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, Berlin'in, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final'e 2009 ve 2016'nın ardından 3. kez ev sahipliği yapacağı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.