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Wimbledon'da iki maç için şike soruşturması başlatıldı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'daki iki maçta bahis yoluyla şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 14.07.2021
Wimbledon'da iki maç için şike soruşturması başlatıldı

Ankara

Teniste Dürüstlük Birimi (TIU) tarafından yapılan açıklamada, tekler ile çiftler kategorilerinde ilk turlarda oynanan birer maç sırasında yasa dışı bahis sitelerine yüklü miktarda para yatırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma açılan söz konusu maçlar sırasında bahis sitelerine yatırılan para trafiğinin inceleme altına alındığı ve şike ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, şike ihtimali olan tekler maçındaki oyunculardan birisinin Alman olduğu ve adı açıklanmayan tenisçi hakkında henüz soruşturma başlatılmadığı öne sürüldü.

28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty, tek erkeklerde ise Sırbistanlı Novak Djokovic kupaya uzanmıştı.



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