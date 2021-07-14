Euro
10.17
Dolar
8.60
BIST 100
1,367.25
Altın
1,823.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da

İspanya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunus Kaymaz   | 14.07.2021
Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Joan Laporta ile bir araya gelen 29 yaşındaki basketbolcunun, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Milli basketbolcunun daha sonra kulüp müzesini ve Nou Camp Stadı'nı gezdiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Dörtlü Final maçlarında performansını artıran milli oyuncu, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya, vaka sayılarındaki son artışların ardından Kovid-19'un Asya'daki yeni merkez üssü oldu
ABD'de son 24 saatte 346 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları 10 kat artınca hükümet sert tedbirlere yöneldi
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 60 milyonu aştı

Benzer haberler

Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da

Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da

THY Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Barcelona, Rapid Wien'den Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i bir yıllığına kiraladı

Phoenix Suns NBA final serisinde durumu 2-0 yaptı

Phoenix Suns NBA final serisinde durumu 2-0 yaptı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yeni sezonda Berlin'de gerçekleştirilecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yeni sezonda Berlin'de gerçekleştirilecek
Ergin Ataman YouTube kanalında Bakan Kasapoğlu'na konuk oldu

Ergin Ataman YouTube kanalında Bakan Kasapoğlu'na konuk oldu