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Wimbledon Tenis Turnuvası başladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın açılış maçında korta çıkan kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 2. tura yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.06.2021
Wimbledon Tenis Turnuvası başladı

Ankara

Başkent Londra'da düzenlenen turnuva, yağmur eşliğinde başladı. Merkez ve 1 numaralı kortlar haricindeki sahalarda oynanması gereken karşılaşmalar, yağış dininceye kadar ertelendi.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka (Belarus), dünya sıralamasının 191. basamağındaki Monica Niculescu'yu (Romanya) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

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