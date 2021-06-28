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Spor, Futbol

Trabzonspor Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bangaly Fode Koita'nın Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Koita, "Çok konsantre olup en iyi performansı vermeye çalışacağım" dedi.

Selçuk Kılıç   | 28.06.2021
Trabzonspor Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzon

Trabzonspor, daha önce anlaşmaya vararak dün akşam Trabzon'a getirdiği Bangaly Fode Koita ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yer aldığı, kulübün Youtube adresinden canlı olarak yayımlanan imza töreninde, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Koita'nın devre arasından beri gündemlerinde olan bir oyuncu olduğunu belirterek, "Yattara'dan sonra 2. Gineli futbolcu. Doğal olarak Yattara'nın, golcü futbolcularımızın gösterdiği performansı kendisinden bekliyoruz. Kulübümüzü yakından tanıyor, hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrultusunda bir transferi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yarın da bir başka anlaşmaya vardıkları oyuncuları Marek Hamsik'in imza törenini gerçekleştireceklerini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük bir camiaya, aileye geldi. Trabzonspor formasının tabii ki bir ağırlığı var. Taşımak kolay değil. Adım gibi eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir. Koita, camiamızın, taraftarlarımızın beklentisi doğrultusunda hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek kulüpte en önemli aktörlerden birisi olacaktır. Yönetimimiz adına, taraftarlarımız adına kendisine 'hoş geldin' diyorum."

Ağaoğlu, Koita'nın ligi tanıyan bir oyuncu olduğunu kaydederek, kendisini hazırlayan Kasımpaşa Kulübüne futbolcu üzerindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Koita: "Burada olduğum için mutluyum"

Koita ise kendisini burada ağırlayan ve bordo-mavili kulübe gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Zor bir sezon oldu. Bu noktaya gelene kadar zorluklar atlattık. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Çok konsantre olup en iyi performansı vermeye çalışacağını dile getiren Koita, "Hedeflerimiz için maksimumu yapacağım. Herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Koita, Ağaoğlu'nun, taraftarların kendisinden yoğun bir başarı beklentisi olduğunu belirterek bunun sözünü istemesi üzerine, "Çok çalışacağım. Şunun sözünü verebilirim, maksimum çalışarak elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Koita, imza törenin son bölümünde 5 bin bordo-mavili formayı alma sözü verdi.


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