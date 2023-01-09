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Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 10-11 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Muhammed Boztepe   | 09.01.2023
Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları; erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa'da sahne alacak.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:

10 Ocak PazartesiGalatasaray HDI Sigorta-PGE Skra (Polonya)CEV Kupası Play-Off Turu20.00
10 Ocak Pazartesi

Igor Gorgonzola (İtalya)-VakıfBank

CEV Şampiyonlar Ligi

22.00
11 Ocak ÇarşambaZiraat Bankkart-SWD powervolleys Düren (Almanya)CEV Şampiyonlar Ligi17.30
11 Ocak Çarşamba
Eczacıbaşı Dynavit-Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)
CEV Şampiyonlar Ligi19.00
11 Ocak ÇarşambaLKS Commercecon Lodz (Polonya)-Fenerbahçe OpetCEV Şampiyonlar Ligi20.00
11 Ocak ÇarşambaHalkbank-Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya)CEV Şampiyonlar Ligi20.30
11 Ocak ÇarşambaTerville Florange (Fransa)-Türk Hava YollarıCEV Kupası Son 16 Turu21.30

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