Dolar
36.65
Euro
40.19
Altın
3,025.00
ETH/USDT
1,911.10
BTC/USDT
83,350.00
BIST 100
10,821.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Voleybolda haftanın programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde lig etabı, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

14.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)

17.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

20 Mart Perşembe:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı
Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Benzer haberler

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Medicana galibiyeti

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi
Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluk kupasına kavuştu

Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluk kupasına kavuştu
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet