Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ankara
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (Vakıfbank)
1 Mart Cumartesi:
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (İBB Cebeci)
2 Mart Pazar:
15.00 Galatasaray Daikin-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
16.00 Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor (Aksaray)
17.30 Aras Kargo-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
18.00 Zeren Spor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
SMS Grup Efeler Ligi
1 Mart Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre 100. Yıl)
15.00 Arkas Spor-İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Spor Toto-Altekma (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
19.30 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.